    miércoles, agosto 13
    Política

    Cochabamba: Cooperativistas mineros se declaran defensores de la democracia y anuncian resguardo de recintos electorales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Elecciones /Imagen de referencia/ Foto: Ministerio de Salud
    El dirigente cooperativista Cecilio Alanez, del sector minero en Cochabamba, afirmó este martes que no permitirán ningún intento de boicot a las elecciones del fin de semana y anunció que su sector resguardará los recintos de votación para garantizar el desarrollo normal del proceso. “Lo más importante para nosotros es hacer el control estricto de nuestros votos. Nosotros como cooperativistas mineros vamos a preservar la democracia”, declaró a Fides Cochabamba, a tiempo de señalar que se declararon en estado de emergencia para resguardar los sufragios.

    /// CM // COCHABAMBA ///

