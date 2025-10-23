Cochabamba: evistas critican acercamiento con EE.UU; cívicos apoyan retorno de la DEA

El asambleísta departamental del evismo en Cochabamba, Juan Carlos Irahola, afirmó este jueves que para un eventual retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA) a Bolivia primero se tendría que modificar la Constitución Política del Estado (CPE). Los sectores afines a Evo Morales rechazaron cualquier intento de acercamiento del gobierno de Rodrigo Paz con Estados Unidos, al que acusan de tener intereses geopolíticos.

“Todos sabemos que donde hay presencia de la DEA, donde hay bases militares, hay intereses geopolíticos de poder para hacerse de nuestros recursos naturales, en este caso del litio”, expresó Irahola.

Por su parte, el representante del Comité Cívico de Vinto, Marcos Gómez, sostuvo que es necesario el retorno de la DEA para apoyar la lucha contra el narcotráfico y proceder con la aprehensión del exmandatario Evo Morales.

/// CM // COCHABAMBA ///