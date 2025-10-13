Close Menu
    Cochabamba: Farmacias alertan nuevo incremento en medicamentos

    Pastillas y dólares / medicamentos / Imagen de referencia / Foto: Freepik
    Las farmacias denunciaron un nuevo incremento en el precio de medicamentos, que alcanza hasta un 20%. Entre los productos afectados están los antiinflamatorios, analgésicos y medicamentos especializados para personas con diabetes. Carla Torrez, representante de la Asociación de Propietarios de Farmacias (Asprofar), informó a Fides Cochabamba que las empresas importadoras enviaron listas actualizadas con los nuevos precios sin brindar explicaciones.

    “No nos dicen nada, solo pidieron compartir con las farmacias los nuevos precios, y estamos asombrados porque esto va a seguir así si no hay control con ellos. Son antiinflamatorios, analgésicos, para hipertensos. Septiembre tuvimos bajas ventas”, declaró.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

