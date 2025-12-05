Close Menu
    Sociedad

    Cochabamba: panificadores amenazan con decomisar pan a quienes lo vendan a Bs 0,50

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Pan en Cochabamba / Venta de Pan /Imagen de referencia/
    Raúl Quispe, representante de los panificadores en Cochabamba, anunció este viernes que los comerciantes que vendan pan por debajo del precio acordado de Bs 0,80 serán objeto de decomiso. Señaló que los federados e independientes se unieron y realizarán batidas para asegurar que se respete la decisión del sector.

    “Que no hagan quedar mal al sector panificador cuando apenas estamos trabajando sin ganancia. Nosotros vamos a levantar sus canastas y regalar a las cárceles y hogares de niños. Nos hemos unido, las asociaciones independientes con los federados, para unificar el precio del pan”, afirmó.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

