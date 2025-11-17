Cochabamba: sindicatos afectados, más de 2 mil familias damnificadas y viviendas bajo el agua tras por desborde de río

El responsable de Gestión y Riesgo de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López, informó este lunes que el desborde del río 24 en el municipio de Villa Tunari dejó preliminarmente 17 comunidades y sindicatos afectados. Las intensas lluvias provocaron inundaciones que anegaron viviendas y cultivos, dejando a miles de familias en situación de emergencia.

“Se realiza la evaluación de daños, con 17 sindicatos afectados, 2.129 familias, 427 viviendas y 1.404 hectáreas de cultivo entre frutos cítricos. Esta evaluación continuará según las eventualidades que vayan ocurriendo. También se reportó una riada en la comunidad de Ampampa que afectó su puente, cuyo estado será verificado”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA //