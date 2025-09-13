Cochabamba: Sismo de magnitud 4.6 en la provincia Esteban Arze

Un sismo de magnitud 4.6 se registró este sábado a las 07:49 horas en la provincia Esteban Arze, ubicada en el departamento de Cochabamba, según informó la Red Sismológica del Observatorio San Calixto. El evento tuvo una profundidad de 19.9 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial y aumenta la posibilidad de que haya sido sentido también en zonas cercanas.

El epicentro se localizó a 8 kilómetros al suroeste de Anzaldo, a 25 kilómetros al sur de Tarata y a 27 kilómetros al sur de Cliza.

/// GPP // LA PAZ ///