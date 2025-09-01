Close Menu
    Radio online
    martes, septiembre 2
    Sociedad

    Cochabamba: Transporte se trasladará a La Paz para exigirle al Gobierno solucionar la escasez de diésel y advierte con protestas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Letrero No hay diésel en Santa Cruz Foto: UNITEL
    Letrero No hay diésel en Santa Cruz Foto: UNITEL

    El transporte libre en Cochabamba sostuvo una reunión en la que se determinó trasladarse a la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno, especialmente al Ministerio de Hidrocarburos, una solución inmediata a la falta de diésel en el país. Mario Ramos, dirigente del sector, advirtió que, de no ser atendidos, iniciarán protestas. “Sí o sí tiene que dar una solución, caso contrario vamos a tomar medidas más drásticas en las que no descartamos la toma de carreteras y bloqueos a nivel departamental”, dijo.

    /// CM // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply