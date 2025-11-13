Close Menu
    Radio online
    jueves, noviembre 13
    Política

    COD de Cochabamba rechaza proyecto de ley que sugiere sancionar bloqueos con cárcel

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Bloqueos en Cochabamba y cobertura periodística
    Bloqueos en Cochabamba y cobertura periodística

    El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Édgar Salazar, expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por la senadora Claudia Mallón, que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel a quienes participen en bloqueos. Advirtió que la aprobación de esta norma podría provocar conflictos sociales en todo el país, ya que considera que criminaliza una forma de protesta utilizada por distintos sectores.

    “No se tiene que mezclar con los movimientos sociales que verdaderamente luchamos por las reivindicaciones de la clase trabajadora, y pedimos más bien a las autoridades que antes de sacar conclusiones se reúnan con los entes matrices”, afirmó.

    /// JCH // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply