COD de Cochabamba rechaza proyecto de ley que sugiere sancionar bloqueos con cárcel

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Édgar Salazar, expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por la senadora Claudia Mallón, que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel a quienes participen en bloqueos. Advirtió que la aprobación de esta norma podría provocar conflictos sociales en todo el país, ya que considera que criminaliza una forma de protesta utilizada por distintos sectores.

“No se tiene que mezclar con los movimientos sociales que verdaderamente luchamos por las reivindicaciones de la clase trabajadora, y pedimos más bien a las autoridades que antes de sacar conclusiones se reúnan con los entes matrices”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///