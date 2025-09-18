COD La Paz acusa al ministro de Minería de estar detrás de los avasallamientos

El secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, Cecilio Gonzales, acusó este jueves al ministro de Minería, Alejandro Santos, de estar detrás de los avasallamientos a empresas mineras en diferentes regiones del país. Según Gonzales, la autoridad tiene vínculos con el sector cooperativista, al que también acusó de evadir impuestos.

“Creemos que este señor es el que está impulsando para la toma de empresas mineras como Tres Amigos y Andacaba, y en otros centros productivos como Colquiri, donde existe minería ilegal impulsada por este ministro cooperativista”, declaró a Fides La Paz.

/// DPC // LA PAZ ///