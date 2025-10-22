COD Oruro afirma que la fuerza del nuevo gobierno dependerá de cuánto escuche al pueblo

Luego de que el presidente Luis Arce afirmara que el nuevo gobierno es débil, el secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, Pedro Challapa, respondió este miércoles que la fortaleza o debilidad de la próxima gestión dependerá de cuánto escuche a la población.

“Gobernar escuchando al pueblo, porque solo así van a tener una buena gestión. Si el pueblo no está de acuerdo ni satisfecho con su forma de gobierno o administración, vamos a reclamar; pero si está bien, vamos a reconocer ese aspecto”, afirmó a Fides Oruro.

/// JSM // ORURO ///