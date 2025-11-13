COD Potosí exige estabilidad laboral y salarios dignos para evitar migración de trabajadores a la minería

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) Potosí, Germán Caballero, exigió este jueves a las autoridades garantizar estabilidad laboral y crear nuevas fuentes de empleo con salarios dignos, con el fin de evitar que la población se traslade a trabajar en el sector minero.

Caballero también pidió mejorar la seguridad social e industrial para prevenir accidentes y muertes en las minas. “Corren riesgo de perder hasta sus vidas, como se ha visto en las bocaminas. Cuando no hay seguridad industrial ni social, ocasionan hasta orfandad, y todos estos aspectos (…) peleamos nosotros por la estabilidad laboral”, afirmó.

/// DQ // POTOSÍ ///