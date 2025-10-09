COD Potosí reclama falta de informe de gestión de Huarachi al frente de la COB

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, Germán Caballero, denunció este jueves que el comité ejecutivo saliente de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezado por Juan Carlos Huarachi, no presentó su informe final tras ocho años de gestión. Según el representante, esta rendición de cuentas debía ser parte del cierre de gestión, tal como lo establece la convocatoria.

“Son 8 años de gestión que estuvieron a la cabeza del compañero Huarachi y debe dar el informe de labores, informe económico, porque eso es lo que manifiesta la convocatoria y lamentablemente no conocemos las causas ni los motivos, pero ya no se ha llevado adelante este informe”, sostuvo Caballero.

/// DQ // POTOSÍ ///