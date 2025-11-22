Colectivos de mujeres buscarán revertir la eliminación del Ministerio de Justicia para evitar que víctimas vulnerables queden sin atención

Colectivos de mujeres del país se reunirán este fin de semana con el propósito de solicitar la reversión de la eliminación del Ministerio de Justicia, debido a la incertidumbre sobre el futuro de los viceministerios que dependían de esta cartera de Estado. Las representantes expresaron su preocupación ya que esas instancias atendían casos de personas en situación vulnerable y brindaban acompañamiento en procesos legales y de defensa gratuita.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego en Cochabamba, Nidia Coca, señaló que preocupa especialmente el posible cierre del Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, el de Derechos Fundamentales y el de Prevención y Gestión Institucional. “Los familiares tienen la opción de acudir a estos viceministerios para ejercer su derecho a una defensa gratuita. El presidente Rodrigo Paz, al parecer, no conoce las cifras tan alarmantes de los casos de feminicidio e infanticidio”, advirtió.

/// MF // LA PAZ ///