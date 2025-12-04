Comandante de la Policía anuncia nuevo mecanismo de admisión de cadetes desde 2026

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó este jueves a Radio Fides que en los últimos 20 años hubo ingresos irregulares a la Academia de Policías, mediante pagos o presiones políticas. Ante esta situación, anunció que desde el próximo año se aplicará un nuevo mecanismo de selección para garantizar que los bachilleres que ingresen sean los más capacitados.

“Desde la próxima gestión, ya se ha emitido la disposición, (estamos) generando un nuevo mecanismo de selección del personal. No tenemos que esperar que venga cualquier persona, nosotros vamos a ir a partir del año a buscar a los mejores bachilleres”, precisó.

