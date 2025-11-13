Comandante de la Policía responde a Lara y afirma que fallo constitucional fue cumplido, ratificando su habilitación

El comandante de la Policía Nacional, general Augusto Russo, respondió este jueves en conferencia de prensa a las denuncias del vicepresidente Edmand Lara, quien lo acusó de incumplir una resolución de amparo interpuesta por un oficial presuntamente afectado en sus derechos. La autoridad policial aseguró que el fallo constitucional fue cumplido, ratificando su habilitación en el cargo.

“Cualquier otra situación respecto a algún proceso penal que se haya seguido no es evidente, tomando en cuenta que se lo ha cumplido”, declaró.

/// APC // LA PAZ ///