Comandante ratifica que la Policía es una fuerza obediente y no deliberante y pide inversión para su transformación

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, afirmó este martes que la institución ingresa en un proceso de transformación y fortalecimiento para mejorar el servicio profesional y enfrentar los nuevos desafíos del país. Durante un acto oficial, destacó que la Policía es una fuerza pública obediente y no deliberante, comprometida con la ley y la sociedad.

Russo solicitó el acompañamiento del Estado y una mayor inversión en infraestructura, equipamiento y formación continua, con el fin de consolidar las capacidades operativas y humanas de la institución. “La Policía Boliviana es una institución fundamental del Estado cuya misión se encuentra consagrada en el artículo 251 de nuestra Constitución Política del Estado. Somos una fuerza pública obediente y no deliberante, una institución profesional, científica y jerarquizada, armada y disciplinada”, expresó.

/// GPP // LA PAZ ///