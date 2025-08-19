Close Menu
    Sociedad

    Comcipo anuncia movilización contra contratos de litio y en defensa del Cerro Rico

    COMCIPO /Imagen de referencia/
    El vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Milton Huanca, informó que esta tarde se realizará una movilización en rechazo a los contratos de litio y en defensa del monumento nacional Cerro Rico, que según advierten, es explotado de forma indiscriminada y ya presenta afectación en la cúspide. La concentración será en la Plaza del Minero a las 14:00 y la marcha recorrerá varias calles de la Villa Imperial hasta llegar a la plaza 10 de Noviembre, frente a la catedral. “Es el deber de cada boliviano y potosino defender los intereses del Estado y particularmente de nuestra región”, sostuvo Huanca.

