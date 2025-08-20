Close Menu
    miércoles, agosto 20
    Economía

    COMCIPO pide a candidatos enfrentar la crisis con soluciones reales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Tuto Quiroga y Rodrigo Paz /Foto: Portal de noticias El Peruano/
    El vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Milton Huanca, señaló que los candidatos a la presidencia deben presentar soluciones reales y efectivas frente a la crisis económica que atraviesa el país. Mencionó que problemas como la inflación, la escasez de combustibles y la falta de dólares son desafíos que el próximo gobierno deberá enfrentar. “Lo decimos con esperanza, esperemos que puedan estos dos partidos ofrecer soluciones verdaderas a los problemas que tiene nuestro país”, mencionó.

    /// DQ // POTOSÍ ///

