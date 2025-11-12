Comcipo pide que Ramiro Subía, exlíder cívico en la clandestinidad hace cinco años, se defienda en libertad

A solicitud de la familia del excívico Ramiro Subía, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace más de cinco años, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, pidió este miércoles a la justicia permitir que el exdirigente pueda defenderse en libertad por las denuncias que enfrenta en torno a los conflictos sociales y la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) ocurridos tras las elecciones fallidas de 2019.

“Para que se lo pueda favorecer como se ha favorecido a otros perseguidos políticos y hacer su defensa en libertad, que sería lo mejor, pero no estando como perseguido político”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///