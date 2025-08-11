COMCIPO reinstala su vigilia y amenaza con expulsar de Potosí a diputados que aprueben el contrato del litio

Este lunes, la policía intentó desalojar a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, quienes llegaron a La Paz para instalar una vigilia y evitar que el oficialismo apruebe contratos de litio a favor de una empresa rusa. El dirigente Alberto Péres afirmó que se quedarán “hasta las últimas consecuencias” y advirtió que expulsarán del departamento de Potosí a los parlamentarios que “se vendan” a las intenciones del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Si hay algún diputado de Potosí que esté votando en contra de su propio departamento, va a ser juzgado y echado porque no merece ser un diputado que represente a su tierra”, precisó.

/// DP // LA PAZ ///