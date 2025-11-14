COMCIPO solicita intervención del gobierno nacional en el conflicto de la alcaldía de Potosí

El presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Alberto Pérez, instó a las autoridades nacionales a intervenir en el conflicto que involucra a la alcaldía de Potosí por presuntas irregularidades en la administración municipal. Pérez pidió que se congelen las cuentas de la municipalidad para evitar que se sigan usando los fondos de la ciudad.

“Nos estamos comunicando con algunas de las autoridades nacionales para que se pueda intervenir. En vez de trabajar, las autoridades municipales están ocupadas en los procesos que tienen, y vamos a pedir que el gobierno nacional pueda proceder con la intervención”, dijo.

/// GC // POTOSÍ ///