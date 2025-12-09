Comercializadores de carne denuncian alza del kilo gancho y piden reunión con el presidente

Jesús Uchani, ejecutivo de la Federación Departamental de Carniceros de La Paz, denunció este martes que los ganaderos incrementaron el precio del kilo gancho de carne entre Bs 45 y Bs 50, lo que provocó que el costo al detalle llegue incluso a Bs 90. Señaló que este ajuste no fue realizado por los comerciantes y explicó que la variación afecta de forma directa a los consumidores y a todo el sector que vende carne al por menor.

Uchani informó el gremio busca una reunión con el Gobierno donde expresarán su rechazo a los nuevos mercados internacionales anunciados para el producto.

“Hay una subida de precio de parte del ganadero, no del detallista, y en este momento el ganadero ha hecho subir un promedio de 45 a 50 bolivianos, de acuerdo a la calidad de carne”, aseveró.

/// DPC // LA PAZ ///