Comerciantes de Potosí reportan caída en ventas y alza de precios pese a baja del dólar

La economía en el departamento de Potosí atraviesa un momento difícil, siendo el sector comerciante uno de los más afectados. Grover Rodríguez, dirigente de los trabajadores por cuenta propia, señaló este miércoles que las ventas disminuyeron y los precios de los productos siguen subiendo. “Ya no podemos vender lo que antes se vendía, es muy lamentable la situación por el encarecimiento del dólar que parecería que ha bajado, pero no bajaron los productos”, afirmó.

