Comerciantes orureños preocupados por las dificultades que enfrentan para importar mercadería al país

Comerciantes importadores de Oruro expresaron su preocupación por la situación económica del país, ya que la crisis actual afecta directamente sus actividades, especialmente en la temporada de fin de año, que suele ser la más alta para el comercio. La concejal Nilda Fernández señaló a Fides Oruro que la escasez de divisas y de combustibles está golpeando de manera significativa al sector.

“Los fletes de transporte de la mercadería han subido y, de la misma manera, la Aduana ha puesto un montón de trabas para la nacionalización de los productos que se están internando a nuestro país”, dijo.

