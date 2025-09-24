COMIBOL y FEDECOMIN rellenan hundimientos del Cerro Rico y descartan riesgo de colapso

Volquetas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) llegaron este miércoles hasta la cúspide del Cerro Rico con material para continuar el relleno de hundimientos en el monumento nacional. Gregorio Sucaño, ingeniero geólogo encargado del proceso, informó a Fides Potosí que los trabajos de preservación se realizan de forma diaria con el objetivo de evitar deslizamientos.

“Como verán, nosotros hacemos los trabajos con un promedio de 60 volquetas a diario que se depositan acá. Más de 3 mil volquetas han depositado el relleno (…) Colapso no creo que ocurra porque las vetas que se tienen cuentan con separaciones”, explicó Sucaño.

/// GC // POTOSÍ ///