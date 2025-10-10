Comisión de Constitución cierra la polémica y rechaza por unanimidad proyecto de ley que buscaba cesar a los vocales del TSE y prorrogar al presidente Arce

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores rechazó este viernes, por unanimidad, el proyecto de ley presentado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas que buscaba cesar de sus cargos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce hasta la posesión de nuevas autoridades. El parlamentario Adolfo Flores informó que el informe de rechazo será remitido al pleno de la Cámara Alta para su archivo definitivo.

“El proyecto de ley de Pedro Benjamín Vargas, que pretendía procesar y suspender a los vocales del TSE, además de prorrogar el mandato del presidente Arce y de la Asamblea Legislativa, ya no representa ningún tipo de peligro y debe ser ratificado por el pleno del Senado”, señaló.

// APC /// LA PAZ ///