Comisión de Constitución del Senado aprueba proyecto para trasladar la sede del Órgano Electoral a Sucre

Este lunes el senador Santiago Ticona informó que, con el apoyo de los cuatro senadores de Chuquisaca, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para trasladar la sede del Órgano Electoral Plurinacional a la ciudad de Sucre. La comisión elevó el informe al pleno de cámara alta, que deberá sesionar en los próximos días para debatir y aprobar el proyecto. Después, el texto pasará a la Cámara de Diputados para su análisis final.

“Cuatro senadores presentamos el proyecto de ley para trasladar el Órgano Electoral a Sucre. Hemos presionado tanto a la bancada del MAS como a los legisladores de Comunidad Ciudadana. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría y emitió un informe positivo que da vía libre al traslado del Órgano Electoral de La Paz a Sucre”, señaló.

// EC // CHUQUISACA///