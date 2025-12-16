Comisión de la verdad investiga a exfuncionario de YPFB que acumuló Bs. 18 millones de fortuna y anuncia investigación a la compra del avión presidencial

La Comisión de la Verdad identificó este martes a un exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuyo patrimonio asciende a Bs.15 millones, adquirido en un periodo de tres años. El viceministro de Transparencia, Marcelo García, quien forma parte de esta comisión, informó que existen más denuncias de presuntos hechos de corrupción en esta estatal, por lo que se habilitará un código QR para que exfuncionarios y ciudadanos puedan presentar sus denuncias.

“Identificamos el incremento patrimonial de un exfuncionario público de 15 millones de bolivianos en tres años, quien era jefe de contrataciones. Estamos generando investigación patrimonial a quienes hayan estado involucrados con estos funcionarios”. Asimismo, la autoridad anunció que también se investigará la compra de un avión presidencial por un presunto sobreprecio y sin licitación internacional.

“Hay la denuncia de que este avión costó más de 38 millones de dólares, con un costo real de 28 millones. Una licitación debería haber estado sujeta a nivel internacional, donde por medio de un decreto supremo se adquiría este avión y el contralor general no realizaba auditorías”.

