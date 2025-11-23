Comisión del senado retoma el debate sobre nuevo Contralor General del Estado

El Senado reactivó el debate sobre la designación del nuevo Contralor General del Estado. En su primera sesión, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas analizó el proceso que quedó pendiente desde 2022, cuando no se logró elegir a una nueva autoridad. La senadora Rosalva Romero explicó que el procedimiento se frenó por amparos constitucionales y falta de acuerdos entre las bancadas del MAS-IPSP, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que necesitaban dos tercios para concretar la votación.

Desde el 4 de julio de 2022, Nora Mamani ejerce como Contralora interina hasta que la Asamblea cumpla con su mandato constitucional. Entre los postulantes que llegaron a la etapa final figuran Roy Cecilio Ancasi, Benedicto Apaza, Armando Arce, Ana María Chuquimia y otros. La nueva Asamblea Legislativa, que inició funciones el 8 de noviembre, deberá definir los pasos a seguir para completar la designación de la autoridad encargada del control de las entidades públicas.