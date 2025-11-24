Comisión frustra aprobación de ley para elegir vocales del TSE por falta de cuórum y legislativo tiene menos de 30 días

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no logró aprobar este domingo el proyecto de ley para la convocatoria a elección y designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a la falta de cuórum. Tras el último cuarto intermedio, varios diputados miembros de la comisión no se conectaron a la sesión virtual, lo que obligó a suspender el debate por una semana.

Hasta el momento, la comisión aprobó 29 de los 42 artículos del proyecto de ley, quedando pendientes 13. Así lo informó a Radio Fides el diputado Santiago Tocona, de la bancada de Alianza Libre, quien lamentó que la ausencia de legisladores retrase el proceso para la renovación del órgano electoral.

Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), René Arevayo, señaló que el proyecto acorta al máximo los plazos, ya que el 19 de diciembre deben estar designados los nuevos vocales del TSE.

