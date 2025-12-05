Close Menu
    Radio online
    viernes, diciembre 5
    Política

    Comisión Mixta advierte que convocatoria a vocales del TSE se declarará desierta si no se presentan 20 postulantes hasta el lunes

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Proceso de selección, elección y designación de vocales TSE 2025 /Imagen de referencia/
    Proceso de selección, elección y designación de vocales TSE 2025 /Imagen de referencia/

    Los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben cumplir 19 requisitos y presentar su documentación hasta el 8 de diciembre. El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Freddy Castillo, señaló a Radio Fides que el proceso de recepción de documentos comenzó hoy viernes y que concluirá el lunes.

    “Hoy se inicia la recepción de todos los documentos y el lunes se concluye. Requerimos mínimamente 20 postulantes para dar certidumbre y consolidar la convocatoria; de lo contrario, se declarará desierta”, afirmó.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply