Comisión mixta comienza a recibir impugnaciones de candidatos al TED Santa Cruz

Este viernes en Santa Cruz comenzó la fase de impugnaciones para los postulantes al Tribunal Electoral Departamental (TED), donde 27 candidatos inhabilitados intentarán ser restituidos en sus candidaturas y considerados nuevamente para los cargos. Hasta el mediodía, solo 10 personas se presentaron en las oficinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para dejar sus impugnaciones.

Una de las aspirantes que cuestionó su inhabilitación fue Erika Orozco, quien denunció arbitrariedades en los criterios utilizados para depurar a los candidatos. «Viola el principio de acceso a la función pública por un excesivo formalismo que están interponiendo al dictar una resolución de inhabilitación a mi candidatura», expresó.

