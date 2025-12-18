Comisión Mixta concluye selección de postulantes a vocales y remiten lista con 259 aspirantes

Un total de 259 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) están en carrera y pueden ser elegidos como nuevas autoridades de la máxima entidad electoral del país. La Comisión Mixta de Constitución del legislativo concluyó esta mañana la preselección de postulantes y remitió el informe al pleno junto a la lista de aspirantes que lograron una nota entre 70 y 100 puntos, según lo establecido en la convocatoria.

“La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral concluyó el trabajo de todas las fases del proceso de selección y elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento con todo lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 1701”, señala el informe final.

/// APC // LA PAZ ///