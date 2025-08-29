Close Menu
    Radio online
    viernes, agosto 29
    Política

    Comisión que investiga toma militar de Plaza Murillo podría cerrar su trabajo sin entrevistar a Zúñiga

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Cárcel de El Abra y Exgeneral Juan José Zuñiga
    Cárcel de El Abra y Exgeneral Juan José Zuñiga

    La comisión parlamentaria que investiga la toma militar de Plaza Murillo decidió ampliar el plazo por 15 días para concluir su trabajo, hasta el 12 de septiembre, con el objetivo de entregar un informe final a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Según el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Williams Torres, quien forma parte de esta comisión especial, solo falta la entrevista con el exgeneral Juan José Zúñiga para cerrar la investigación. Los legisladores están a la espera de una autorización que les permita ingresar al penal de El Abra, en Cochabamba, donde se encuentra detenido Zúñiga, para recoger su testimonio.

    //// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply