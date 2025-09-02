Comisión Técnica de la Universidad Tomás Frías advierte colapso inminente de la cúspide del Cerro Rico

Una inspección de la Comisión Técnica de Preservación del Cerro Rico de Potosí de la Universidad Autónoma Tomás Frías evidenció este martes un mayor deterioro y un aumento en el diámetro de los hundimientos en la cúspide del monumento nacional. Freddy Llanos, miembro de esta comisión, confirmó que se prevé un colapso inminente de la montaña de plata. «Están incrementando tanto en volumen como en profundidad, e incluso se pueden ver desde la ciudad algunos espacios vacíos, lo que nos permite aseverar que habrá un inminente colapso en un futuro próximo», señaló Llanos.

