    jueves, noviembre 20
    Seguridad

    Comisión Técnica denuncia extracción ilegal de hasta 4 toneladas de óxidos en el Cerro Rico de Potosí

    Rocio Chavez
    Ciudad de Potosí al pie del Cerro Rico Foto: OXIGENO
    El representante de la Comisión Técnica de Preservación del Cerro Rico de Potosí, Freddy Llanos, denunció este jueves que se extraen de manera ilegal hasta cuatro toneladas de óxidos por día de las zonas restringidas del monumento nacional. Además, señaló que la explotación de sulfuros también se realiza de forma irregular.

    “Por eso es que nosotros, como comisión técnica, hemos determinado que puede haber un inminente colapso en un futuro próximo”, aseveró.

