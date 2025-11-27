Comité cívico de El Alto presenta proyecto de ley para suspender elecciones judiciales y reducir gastos millonarios

El comité cívico de El Alto presentó este jueves un proyecto de ley que busca evitar el gasto de Bs 200 millones suspendiendo las elecciones judiciales complementarias y habilitando a las autoridades suplentes en los cargos acéfalos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según el representante del sector, Gregorio Gómez, el planteamiento surge como respuesta a la crisis económica que atraviesa el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Nicanor Cochi, expresó su respaldo a las iniciativas que eviten gastos millonarios al Estado. “Hay que darse modos para no gastar porque este país está quebrado”, afirmó.

