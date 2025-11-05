Comité Cívico del Beni respalda anulación de sentencia de Áñez y alista visita a su domicilio

Desde la ciudad de Trinidad, el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, expresó este miércoles su respaldo a la decisión de la justicia de anular la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez en el marco del caso Golpe II. Señaló que esperarán el arribo de la exmandataria a esta región del país, de donde es oriunda y anticipó que coordinarán una visita a su domicilio para expresarle su apoyo.

Aponte agradeció al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la determinación y remarcó que Áñez nunca debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades. “Es una alegría para los benianos, estamos complacidos por la decisión y esperamos coordinar con ella para que, en su momento, la visitemos como Comité Cívico y le expresemos nuestro apoyo”, afirmó.

/// ER // BENI ///