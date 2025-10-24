Comité de Derechos de Género de Diputados emplaza al Arce a someterse a prueba de ADN por presunta paternidad

La presidenta del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, Gabriela Ferrel, pidió este viernes al presidente Luis Arce realizarse una prueba de ADN para esclarecer la situación sobre la paternidad del hijo de la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, quien denunció al mandatario por abandono de mujer embarazada y por negar responsabilidades con el menor. La legisladora señaló que los pedidos de informe y minutas de comunicación no avanzaron debido a la investidura del presidente y lamentó que la madre del menor haya tenido que exponer a su hijo ante la falta de respuesta de la primera autoridad del país.

“Hemos hecho seguimiento al caso y poco o nada se ha hecho en relación a este tema. Más allá de quien sea la persona denunciante, nosotros estamos velando por este menor que se encuentra desprotegido. Desde luego que debería hacerse la prueba”, sostuvo.

/// APC // LA PAZ ///