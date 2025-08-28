Comité multisectorial cruceño denuncia que 8 de cada 10 camiones están parados en surtidores por falta de combustible

La dirigencia del Comité Multisectorial de Santa Cruz se hizo presente en uno de los surtidores de la ciudad para constatar la magnitud de las filas de vehículos que esperan cargar combustible. Los representantes advirtieron que la prolongada escasez de carburantes no solo afecta al transporte, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. “Ya no es posible que estemos de tres a cinco días esperando cargar combustible y no tenemos reacción de las autoridades. Ocho de cada diez camiones están esperando cargar combustible”, señalaron.

