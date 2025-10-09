Comunarios acusan a policías de extorsión en el transporte de combustible durante reunión con el comandante del Beni

El Comité Cívico del Beni realizó este jueves una reunión con la participación del comandante departamental de la Policía, Cnl. Carlos Ponce, representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y productores del departamento, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas en la distribución de combustible. Sin embargo, el encuentro se vio marcado por una denuncia de comunarios sobre presunta extorsión cometida por efectivos contra productores.

“Y esto va para nuestro comandante de la Policía también. Yo lo felicito por su control, pero uno sale de cargar después de dos meses y me agarraron y me sacaron 400 bolivianos. A veces uno sale con hambre y tarde del carguío para comer algo, y lo persiguen. Usan el uniforme para extorsionar, es una vergüenza”, afirmó Margot Coimbra, productora del departamento, durante su intervención en la reunión.

