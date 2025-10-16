Close Menu
    Radio online
    jueves, octubre 16
    Sociedad

    Comunarios, cívicos y autoridades denuncian que la estatal Mutún contamina acuíferos en Puerto Quijarro

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Inspección a espacios aledaños a la estatal Mutún
    Inspección a espacios aledaños a la estatal Mutún

    Pese a que la Empresa Siderúrgica del Mutún aún no opera al 100%, comunarios en Santa Cruz denunciaron este jueves que la estatal contamina los acuíferos de Puerto Quijarro. Según reportaron, existen residuos tóxicos a la intemperie en el área del Mutún y advirtieron un grave daño ambiental. El presidente cívico de la región, Antonio Tudela y el subgobernador de la provincia Germán Busch, Alex Antelo, llegaron al lugar para verificar la situación.

    “Esto es un dique de colas y, como pueden ver, hay un camino comunal y más allá hay una piscina que debe ser de una hectárea sin ningún tipo de tratamiento; lo montaron irresponsablemente”, aseveró Tudela.

    /// RA // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply