Comunarios, cívicos y autoridades denuncian que la estatal Mutún contamina acuíferos en Puerto Quijarro

Pese a que la Empresa Siderúrgica del Mutún aún no opera al 100%, comunarios en Santa Cruz denunciaron este jueves que la estatal contamina los acuíferos de Puerto Quijarro. Según reportaron, existen residuos tóxicos a la intemperie en el área del Mutún y advirtieron un grave daño ambiental. El presidente cívico de la región, Antonio Tudela y el subgobernador de la provincia Germán Busch, Alex Antelo, llegaron al lugar para verificar la situación.

“Esto es un dique de colas y, como pueden ver, hay un camino comunal y más allá hay una piscina que debe ser de una hectárea sin ningún tipo de tratamiento; lo montaron irresponsablemente”, aseveró Tudela.

/// RA // SANTA CRUZ ///