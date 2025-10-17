Comunarios de Pojo denuncian que Interculturales y cocaleros abren camino ilegal en el Parque Carrasco, para plantaciones y narcotráfico

Comunarios del municipio de Pojo, en Cochabamba, denunciaron que grupos de interculturales y cocaleros abren caminos ilegales dentro del Parque Nacional Carrasco, cerca de la zona conocida como Yungas–Pojo. Aseguran que estas acciones tienen como objetivo la plantación de hoja de coca y actividades relacionadas con el narcotráfico. Ante esta situación, exigen que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) intervengan.

“Los sindicatos ilegales de Pampa Colorada están abriendo caminos en tierras fiscales no autorizadas, y lo que yo quisiera es que vengan las autoridades, la fuerza pública, para que puedan intervenir, ya que hoy los guardaparques y policías han intentado ingresar para hacer una inspección, pero los interculturales no los han dejado”, declaró una comunaria a Fides Cochabamba quien pidió que se mantenga en reserva su identidad por razones de seguridad.

/// CM // COCHABAMBA ///