    martes, octubre 21
    Comunidades del Chapare vuelven a cocinar con leña ante escasez de GLP; precios suben hasta Bs 70

    Garrafas de gas /Imagen de referencia/
    Claudio Sarabia, presidente de las juventudes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, informó este martes que persiste la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en comunidades rurales y alejadas de esa región. Denunció que las garrafas de gas se venden hasta en Bs 70 debido a la falta de distribución ya que los camiones que solían llegar con regularidad han reducido sus recorridos.

    “Hay especulación en áreas rurales y zonas alejadas; está sobre 50 o 70 bolivianos y prácticamente no han dado solución (…) donde se distribuía gas licuado se ha recortado el cupo, llegaban dos camiones y ahora solo llega uno con gas”, declaró.

