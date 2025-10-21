Comunidades del Chapare vuelven a cocinar con leña ante escasez de GLP; precios suben hasta Bs 70

Claudio Sarabia, presidente de las juventudes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, informó este martes que persiste la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en comunidades rurales y alejadas de esa región. Denunció que las garrafas de gas se venden hasta en Bs 70 debido a la falta de distribución ya que los camiones que solían llegar con regularidad han reducido sus recorridos.

“Hay especulación en áreas rurales y zonas alejadas; está sobre 50 o 70 bolivianos y prácticamente no han dado solución (…) donde se distribuía gas licuado se ha recortado el cupo, llegaban dos camiones y ahora solo llega uno con gas”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///