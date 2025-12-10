Comunidades indígenas t´simanes afectadas por inundaciones requieren ayuda

El río Maniquí presenta una palizada de más de 50 kilómetros, lo que provoca que las comunidades ubicadas en sus riberas se inunden fácilmente cuando las aguas retroceden. En las últimas horas, se reportó que alrededor de 70 comunidades resultaron afectadas por las lluvias y el aumento del nivel del río, siete de ellas quedaron totalmente bajo el agua. Ceslo Quete, guardaparque, informó a Fides Trinidad que más de 300 familias sufren las consecuencias.

“Son siete u ocho las comunidades más afectadas, están dentro del agua y no hay dónde cocinar ni se ve tierra porque todo es agua (…) los comunarios necesitan víveres y medicamentos porque podrían aparecer enfermedades”, manifestó.

/// ER // BENI ///