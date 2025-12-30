Close Menu
    Radio online
    martes, diciembre 30
    Seguridad

    Con Del Castillo aprehendido y Arce detenido, Camacho los denuncia por siete delitos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Eduardo Del Castillo Luis Arce y Luis Fernando Camacho
    Eduardo Del Castillo Luis Arce y Luis Fernando Camacho

    El abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, confirmó este martes que se presentó una denuncia formal contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce, por la presunta comisión de siete delitos, entre ellos secuestro, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.

    “Seguramente van a aparecer muchas más víctimas de este cruel e inhumano perseguidor de líderes cruceños y de personas particulares”, aseveró.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.