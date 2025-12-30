Con Del Castillo aprehendido y Arce detenido, Camacho los denuncia por siete delitos

El abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, confirmó este martes que se presentó una denuncia formal contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el expresidente Luis Arce, por la presunta comisión de siete delitos, entre ellos secuestro, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.

“Seguramente van a aparecer muchas más víctimas de este cruel e inhumano perseguidor de líderes cruceños y de personas particulares”, aseveró.

/// ED // SANTA CRUZ ///