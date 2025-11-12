Close Menu
    Radio online
    miércoles, noviembre 12
    Seguridad

    Con fuerte resguardo policial se realiza la audiencia cautelar de los acusados por la muerte del juez de Villa Tunari

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Momento en que los motociclistas se acercan al vehículo del juez
    Momento en que los motociclistas se acercan al vehículo del juez

    En Cochabamba este miércoles se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares de Remberto López y Elvis Villarroel, ambos sospechosos del asesinato del juez Wilber Marcial Cruz. Los acusados se encontraban con detención preventiva en distintos penales por casos de secuestro y ahora son investigados por presuntamente planificar el crimen. Para esta audiencia, ambos fueron trasladados con un fuerte resguardo policial.

    El hecho ocurrió la noche del viernes 7 de noviembre en inmediaciones de la avenida Diego de Almagro. Según las investigaciones, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo del juez y le dispararon en tres ocasiones mientras estaba acompañado de su hijo. La principal hipótesis señala que los implicados formarían parte de una banda dedicada al secuestro.

    // CM /// COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply