Close Menu
    Radio online
    martes, noviembre 11
    Economía

    Con la baja del dólar paralelo bajan los precios de productos de limpieza, pero la carne de pollo sube por falta de maíz

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Pollos y dólares /Imagen Ilustrativa/
    Pollos y dólares /Imagen Ilustrativa/

    La oficina de Defensa al Consumidor (Odeco) en la capital Sucre informó este martes que, tras los controles realizados en el mercado local, se evidenció una disminución de hasta el 20% en el precio de algunos productos de limpieza. Sin embargo, advirtió que artículos de primera necesidad, como la carne de pollo, registraron incrementos debido al encarecimiento de los insumos para la crianza, especialmente por la falta de maíz.

    “Realizamos controles, especialmente en el precio del pollo, ya que Emapa no estaría cumpliendo con el abastecimiento de maíz. Es momento de que los precios bajen, porque hay ingreso de carburantes al país y no hay excusas para aumentarlos”, manifestó Patrick Urizar, director de Odeco Municipal.

    // EU /// SUCRE //

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply