Close Menu
    Radio online
    viernes, octubre 10
    Política

    Con seis jueces procesados penalmente, Cochabamba es el primer departamento en concluir la auditoría de la Magistratura

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Consejo de la Magistratura de Bolivia / Foto: Consejo de la Magistratura
    Consejo de la Magistratura de Bolivia / Foto: Consejo de la Magistratura

    El departamento de Cochabamba se convirtió este viernes en el primero de todo el país en concluir la auditoría a la labor de los jueces a nivel nacional. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que el reporte final identificó a seis jueces que actualmente enfrentan procesos penales por presuntas irregularidades en sus funciones.

    “El primer departamento que nos entregó un informe formal y detallado es Cochabamba. Sin embargo, la información precisa sobre los procesos penales en los que se encuentran involucrados varios jueces del país indica que, en este momento, se llevan a cabo seis procesos penales”, manifestó.

    // EUC /// SUCRE ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply