Con seis jueces procesados penalmente, Cochabamba es el primer departamento en concluir la auditoría de la Magistratura

El departamento de Cochabamba se convirtió este viernes en el primero de todo el país en concluir la auditoría a la labor de los jueces a nivel nacional. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que el reporte final identificó a seis jueces que actualmente enfrentan procesos penales por presuntas irregularidades en sus funciones.

“El primer departamento que nos entregó un informe formal y detallado es Cochabamba. Sin embargo, la información precisa sobre los procesos penales en los que se encuentran involucrados varios jueces del país indica que, en este momento, se llevan a cabo seis procesos penales”, manifestó.

