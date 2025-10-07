Close Menu
    Radio online
    miércoles, octubre 8
    Seguridad

    Concejal de Riberalta presenta denuncia por desmantelamiento de planta procesadora de yuca

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Concejal Walter Vaca evidencia que se llevan equipos de la planta procesadora de yuca
    Concejal Walter Vaca evidencia que se llevan equipos de la planta procesadora de yuca

    El concejal de Riberalta, Walter Vaca, informó este martes que presentó una denuncia penal contra el encargado de la empresa, el fiscal de obra y el inspector de obra de la alcaldía municipal por el presunto delito de peculado, tras el desmantelamiento de la Planta procesadora de yuca. Según Vaca, los equipos de la planta fueron retirados la semana pasada, alegando que no eran adecuados, a pesar de que el proyecto fue concluido con financiamiento del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

    La entrevista en:

    /// AM // FIDES ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply