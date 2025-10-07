Concejal de Riberalta presenta denuncia por desmantelamiento de planta procesadora de yuca

El concejal de Riberalta, Walter Vaca, informó este martes que presentó una denuncia penal contra el encargado de la empresa, el fiscal de obra y el inspector de obra de la alcaldía municipal por el presunto delito de peculado, tras el desmantelamiento de la Planta procesadora de yuca. Según Vaca, los equipos de la planta fueron retirados la semana pasada, alegando que no eran adecuados, a pesar de que el proyecto fue concluido con financiamiento del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

